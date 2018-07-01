Легендарный болгарский футболист Христо Стоичков обвинил ФИФА в симпатиях к европейским сборным.

"Кто сыграет в финале ЧМ-2018? Здесь существует множество разных факторов, главный из которых заключается в том, что ФИФА делает всё возможное, чтобы именно европейские команды дошли до данной стадии мундиаля. Европа всегда была в приоритете у футбольных организаций" - сказал Стоичков.

Отметим, что в последний раз Чемпионат Мира выигрывала команда не из Европы в 2002 году.

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