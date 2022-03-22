Стоичков подвёл итоги Эль Класико

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Стоичков подвёл итоги Эль Класико

Фото инстаграм Христо Стоичкова

Бывший нападающий "Барселоны" Христо Стоичков высказался о разгромной победе "сине-гранатовых" над мадридским "Реалом" (4:0) в минувшее воскресенье.

"Хави удалось достучаться до футболистов. Они играли на "Сантьяго Бернабеу" как дома. Педри отбирал мяч чаще, чем четыре полузащитника "Реала". Очень хорошо поработала атакующая тройка.

Эта игра запомнится надолго. Хави превзошёл Анчелотти во всём - в физической подготовке команды, в тактике, в психологии. Я видел разминку, у футболистов был совершенно разный настрой. Одни были сосредоточены, другие смеялись и шутили", - цитирует Стоичкова Marca.

Напомним, что "Барса" обыграла "Реал" впервые за семь матчей после ничьей и пяти поражений подряд.

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