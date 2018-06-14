Стоичков: "Полагаю, что мы увидим самый лучший футбольный чемпионат в истории"

Обладатель "Золотого мяча" Христо Стоичков считает, что Чемпионат Мира в России будет одним из лучших в истории.

По словам легендарного футболиста, турнир будет полон сюрпризов и хорошей игры.

"Жду от Чемпионата Мира много неожиданностей и хорошего футбола. Судьба дала мне возможность играть 10 матчей на чемпионате мира, в которых забил 6 мячей.

Полагаю, что мы увидим самый лучший футбольный чемпионат в истории", - отметил он.

Читайте: Путин посетит церемонию открытия ЧМ-2018 | soccernews.ru