Стоичков посоветовал "Барселоне" продать Гризманна

Бывший нападающий "Барселоны" Христо Стоичков обрушился с критикой на действующего форварда каталонцев Антуана Гризманна.

"Барса" всегда играет вдесятером, когда на поле выходит Гризманн. Если они хотят сделать что-то в долгосрочной перспективе, его нужно продать. В составе должны быть Тринкау и Брейтуэйт. А Гризманн что там делает?" - цитирует Стоичкова SportSport.ba.

Полтора года назад "блауграна" купила француза у мадридского "Атлетико" за 120 миллионов евро, заключив с ним пятилетний контракт.

В текущем сезоне 29-летний Гризманн сыграл за "Барселону" 38 матчей, забил 12 голов и сделал 11 ассистов.

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