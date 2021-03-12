Стоичков посоветовал "Барселоне" продать Гризманна

Теги барселонаантуан гризманнхристо стоичков

Стоичков посоветовал "Барселоне" продать Гризманна

Бывший нападающий "Барселоны" Христо Стоичков обрушился с критикой на действующего форварда каталонцев Антуана Гризманна.

"Барса" всегда играет вдесятером, когда на поле выходит Гризманн. Если они хотят сделать что-то в долгосрочной перспективе, его нужно продать. В составе должны быть Тринкау и Брейтуэйт. А Гризманн что там делает?" - цитирует Стоичкова SportSport.ba.

Полтора года назад "блауграна" купила француза у мадридского "Атлетико" за 120 миллионов евро, заключив с ним пятилетний контракт.

В текущем сезоне 29-летний Гризманн сыграл за "Барселону" 38 матчей, забил 12 голов и сделал 11 ассистов.

Не пропустите: Лапорта утвердил первый летний трансфер "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов