Стоичков раскритиковал руководство "Барселоны" из-за Асенсио

Обладатель "Золотого мяча" 1994 года Христо Стоичков раскритиковал действия руководства каталонской "Барселоны".

Так, бывший футболист остался недоволен тем, что три года назад "сине-гранатовые" отказались заплатить за тогда еще вингера "Мальорки" Марко Асенсио 4,5 миллионов евро. Marca приводит следующие слова болгарина: "Сейчас Асенсио находится не в "Барселоне" только из-за некомпетентности руководства клуба".

Напомним, "Барселона" приобретет Сери. | soccernews.ru