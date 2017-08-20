Стоичков раскритиковал руководство "Барселоны" из-за Асенсио

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Стоичков раскритиковал руководство "Барселоны" из-за АсенсиоОбладатель "Золотого мяча" 1994 года Христо Стоичков раскритиковал действия руководства каталонской "Барселоны".

Так, бывший футболист остался недоволен тем, что три года назад "сине-гранатовые" отказались заплатить за тогда еще вингера "Мальорки" Марко Асенсио 4,5 миллионов евро. Marca приводит следующие слова болгарина: "Сейчас Асенсио находится не в "Барселоне" только из-за некомпетентности руководства клуба".

Напомним, "Барселона" приобретет Сери. | soccernews.ru

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