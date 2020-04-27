Стоичков рассказал, какую роль Моуринью выполнял в "Барселоне"
Бывший нападающий "Барселоны" Жозе Моуринью рассказал, чем в каталонском клубе занимался португальский специалист Жозе Моуринью.
"Когда Робсон возглавил "Барселону", то вместе с ним в клуб пришел Моуринью. Кто-то думает, что он был простым переводчиком, но это не так. Жозе был тренером и нашим другом", - приводит слова Стоичкова Record.
Моуринью работал в "Барселоне" с 1996 по 2000 годы. После этого он тренировал "Бенфику", "Униау Лейрию", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", вновь "Челси" и "Манчестер Юнайтед". В настоящее время он возглавляет "Тоттенхэм".
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|Арсенал Лондон
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