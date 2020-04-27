Стоичков рассказал, какую роль Моуринью выполнял в "Барселоне"

1 Теги барселонатоттенхэмжозе моуриньюхристо стоичков

Стоичков рассказал, какую роль Моуринью выполнял в "Барселоне"

Бывший нападающий "Барселоны" Жозе Моуринью рассказал, чем в каталонском клубе занимался португальский специалист Жозе Моуринью.

"Когда Робсон возглавил "Барселону", то вместе с ним в клуб пришел Моуринью. Кто-то думает, что он был простым переводчиком, но это не так. Жозе был тренером и нашим другом", - приводит слова Стоичкова Record.

Моуринью работал в "Барселоне" с 1996 по 2000 годы. После этого он тренировал "Бенфику", "Униау Лейрию", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", вновь "Челси" и "Манчестер Юнайтед". В настоящее время он возглавляет "Тоттенхэм".

Не пропустите: Моуринью рассказал, кого он считает лучшим игроком в истории. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Не знал, что Моуриньо играл нападающего Барсы)Понятна ненависть секты теперь к Моуру)Ведь как нападающий Жозе намного сильнее распиаренного карлика!

Ответить

главное

Сотни миллионов: "Реалу" и "Барселоне" грозят огромные финансовые потери из-за коронавируса

Сотни миллионов: "Реалу" и "Барселоне" грозят огромные финансовые потери из-за коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов