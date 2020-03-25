Стоичков рассказал, почему он никогда не возьмет интервью у Роналду

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Стоичков рассказал, почему он никогда не возьмет интервью у Роналду

Телеведущий канала Univisión болгарин Христо Стоичков, который ранее выступал за "Барселону", рассказал, как он относится к португальскому нападающему туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду

"Я брал интервью со всеми, кто мне нравится, включая моих друзей Хаджи и Попеску. Но я никогда не возьму интервью у Криштиану Роналду. Просто не хочу. Я беру интервью только у лучших", - приводит слова Стоичкова Mundo Deportivo.

Напомним, что ранее Роналду выступает за "Реал".

Не пропустите: Роналду уйдет из "Ювентуса"? Итальянские СМИ говорят, что португалец недоволен эпидемиологической ситуацией в Италии и возможным урезанием зарплат!. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карыч
Карыч

Стоичков мужик, а настоящие мужики не терпят напомаженных и наманикюренных нытиков, выпрашивающих пенальти. Фу, какая мерзость, эта заднеприводная рыба! )))))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Кто тебе сказал , что он даст тебе интервью?Ты вообще кто?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Кто тебе сказал , что он даст тебе интервью?Ты вообще кто?

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