Стоичков рассказал, почему он никогда не возьмет интервью у Роналду
Телеведущий канала Univisión болгарин Христо Стоичков, который ранее выступал за "Барселону", рассказал, как он относится к португальскому нападающему туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Я брал интервью со всеми, кто мне нравится, включая моих друзей Хаджи и Попеску. Но я никогда не возьму интервью у Криштиану Роналду. Просто не хочу. Я беру интервью только у лучших", - приводит слова Стоичкова Mundo Deportivo.
Напомним, что ранее Роналду выступает за "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14