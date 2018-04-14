Стоичков считает правильным решение назначить пенальти в ворота "Ювентуса"

Теги реал мадридювентус

Стоичков считает правильным решение назначить пенальти в ворота "Ювентуса"

Бывший форвард "Барселоны" Христо Стоичков высказал своё мнение о правильности назначения пенальти в конце ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом".

"Не имеет смысла долго дискутировать по этому поводу. Очевидно, что контакт был, и не важно, произошло это на 1-й минуте или на 93-й. Защита "Ювентуса" ошиблась, оставив двух игроков свободными. Это было плохое решение с их стороны" - цитирует Стоичкова Marca.

Напомним, что благодаря этому пенальти "Реал" добыл путёвку в полуфинал ЛЧ, где сыграет с "Баварией".

Не пропустите: Марадона о пенальти "Ювентусу": "Я бы завалился на газон также, как и Васкес". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов