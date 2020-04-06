Стоичков считает справедливым досрочное завершение чемпионата Испании

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Стоичков считает справедливым досрочное завершение чемпионата Испании

Экс-форвард "Барселоны" Христо Стоичков высказался за досрочное завершение текущего розыгрыша Примеры.

Напомним, что в испанском чемпионате с 2-очковым преимуществом лидирует бывшая команда легендарного болгарина.

"Если мы посмотрим на ситуацию в целом, на то, сколько матчей было сыграно, то справедливо было бы досрочно закончить чемпионат. Все команды остаются, никто не вылетает, но две команды поднимаются в Ла Лигу, будет чемпионат из 22 команд", - цитирует 54-летнего футболиста AS.

Стоичков выступал за "Барсу" с 1990 по 1995, а также с 1996 по 1998 год.

Испанский футбол поставлен на бессрочную паузу из-за пандемии коронавируса.

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