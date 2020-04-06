Стоичков считает справедливым досрочное завершение чемпионата Испании
Экс-форвард "Барселоны" Христо Стоичков высказался за досрочное завершение текущего розыгрыша Примеры.
Напомним, что в испанском чемпионате с 2-очковым преимуществом лидирует бывшая команда легендарного болгарина.
"Если мы посмотрим на ситуацию в целом, на то, сколько матчей было сыграно, то справедливо было бы досрочно закончить чемпионат. Все команды остаются, никто не вылетает, но две команды поднимаются в Ла Лигу, будет чемпионат из 22 команд", - цитирует 54-летнего футболиста AS.
Стоичков выступал за "Барсу" с 1990 по 1995, а также с 1996 по 1998 год.
Испанский футбол поставлен на бессрочную паузу из-за пандемии коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14