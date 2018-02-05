Стоичков: "Стараюсь следить за работой Гончаренко в ЦСКА"

Теги цска москвавиктор гончаренко

Стоичков: "Стараюсь следить за работой Гончаренко в ЦСКА"Обладатель "Золотого мяча" 1994-го года Христо Стоичков дал оценку работе белорусского тренера Виктора Гончаренко в московском ЦСКА.

"Стараюсь следить за его работой в России. По-моему, он неплохо справляется со своими обязанностями, не так ли? У него - четкие и ясные футбольные идеи. Гончаренко точно знает, как должна действовать его команда. Возможно, ментально Белоруссия с Россией близки, но футбол тут другой. То, что Виктор тут быстро адаптировался, тоже о многом говорит. Этот человек полностью сконцентрирован на своем деле", - цитирует известного в прошлом футболиста Чемпионат.

Напомним, Стоичков верит в сборную России. | soccernews.ru

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