Стоичков: "У России - конкурентоспособная команда, я верю в нее"

Теги россия

Стоичков: "У России - конкурентоспособная команда, я верю в нее"Обладатель "Золотого мяча" 1994-го года Христо Стоичков оценил перспективы сборной России на домашнем Чемпионате Мира 2018-го года.

"Я верю в российскую сборную. При всей своей прямоте и приверженности дисциплине Черчесов умеет идти на компромиссы во имя общего дела. Многое будет зависеть от успешного старта. Не вижу причин, чтобы Россия не обыграла Саудовскую Аравию в "Лужниках".

У вас - действительно конкурентоспособная команда, но ее сила заключается прежде всего в дисциплине, организации. Каждый футболист, выходя на поле, должен сказать себе: "Я иду играть за родину и за свой народ". Это фундаментальное условие успеха", - цитирует известного в прошлом футболиста Чемпионат.

Напомним, на ЧМ Кандела будет болеть за сборную России. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 32 тура

Турнир прогнозов: итоги 32 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов