Стоичков: "У России - конкурентоспособная команда, я верю в нее"

Обладатель "Золотого мяча" 1994-го года Христо Стоичков оценил перспективы сборной России на домашнем Чемпионате Мира 2018-го года.

"Я верю в российскую сборную. При всей своей прямоте и приверженности дисциплине Черчесов умеет идти на компромиссы во имя общего дела. Многое будет зависеть от успешного старта. Не вижу причин, чтобы Россия не обыграла Саудовскую Аравию в "Лужниках".

У вас - действительно конкурентоспособная команда, но ее сила заключается прежде всего в дисциплине, организации. Каждый футболист, выходя на поле, должен сказать себе: "Я иду играть за родину и за свой народ". Это фундаментальное условие успеха", - цитирует известного в прошлом футболиста Чемпионат.

Напомним, на ЧМ Кандела будет болеть за сборную России. | soccernews.ru