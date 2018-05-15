Стоичков: "Украина подарила миру трех лучших игроков Европы"

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Стоичков: "Украина подарила миру трех лучших игроков Европы"Легенда "Барселоны" Христо Стоичков рассказал о своем отношении к украинскому футболу.

По словам известного в прошлом футболиста, Украина подарила Европе трех лучших игроков.

"Я считаю, что Украина - великая нация, которая подарила миру трех лучших игроков Европы, они являются обладателями Золотых мячей: Олег Блохин, Игорь Беланов, Андрей Шевченко. Мое появление здесь может стать стимулом для молодых игроков, очень надеюсь, что скоро наступит тот день, когда еще один украинский игрок получит Золотой мяч", - сказал он.

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