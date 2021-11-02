Стоичков высказался о возможном назначении Хави в "Барселону"
Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен
Экс-футболист "Барселоны" Христо Стоичков высказался о вероятном назначении Хави на пост главного тренера сине-гранатовых.
"Четыре месяца назад Жоан Лапорта говорил, что Хави еще совсем неопытен, что он не готов и должен набраться опыта. Сегодня он говорит, что Хави – лучший вариант для клуба.
Еще одну легенду "Барсы" хотят выкинуть через черный ход? Я считаю, что Хави не должен мучиться, ему нужно больше подготовленных людей", – сказал Стоичков
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