Стоичков высказался о возможном уходе Месси из "Барселоны"

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Стоичков высказался о возможном уходе Месси из "Барселоны"

Экс-нападающий "Барселоны" Христо Стоичков поделился мыслями о ситуации с действующим капитаном "сине-гранатовых" Лионелем Месси, который намерен покинуть клуб.

"Мы избавляемся от легенды. Мы даём пинка под зад величайшему футболисту в истории клуба. Мы запятнаем его имя, его харизму. Мне очень грустно, потому что это не первый подобный случай. Ранее "Барсу" покидали через чёрный ход я, Кройфф, Шустер, Ромарио, Роналдо, Ривалдо. Многие игроки уходили из команды подобным образом", - цитирует Стоичкова TyC Sports.

Напомним, что звёздный аргентинец захотел уйти из-за непонятных перспектив "Барсы". Он недоволен действиями руководства и стратегией развития клуба.

Борьбу за 33-летнего Месси ведут "Манчестер Сити" и ПСЖ. "Блауграна" требует за свою главную звезду 700 миллионов евро.

Не пропустите: Месси обсуждал с двумя игроками ПСЖ возможный переход во французский клуб. | http://soccernews.ru
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