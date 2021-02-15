Стоичков высказался об огромной зарплате Месси в "Барселоне"

Бывший нападающий "Барселоны" Христо Стоичков встал на защиту действующего капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси.

Болгарин считает, что 33-летний футболист не виноват в том, что ему платят такую большую зарплату.

Напомним, что звёздный аргентинец получил по четырёхлетнему контракту с клубом около 555 миллионов евро.

"Месси никогда никого не заставлял подписывать с ним настолько крупный контракт. Следующий президент "Барсы" должен будет предложить Лео что-то конкретное", - цитирует Стоичкова Marca.

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