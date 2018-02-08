Стоичков: "Я не представляю Неймара в "Реале"



Бывший игрок "Барселоны" Христо Стоичков оценил вероятность перехода нападающего ПСЖ Неймара в "Реал".

"Я не представляю себе Неймара в "Реале". Я желаю ему всего наилучшего. Впрочем сомневаюсь, что он выиграет с "Реалом" столько же трофеев, как с "Барселоной". Что если "Реал" уволит Зидана? Порой в футболе страдают даже великие. Нет сомнений в уровне Зидана, но ему нужно сохранять спокойствие. Никто не отнимет у него завоеванных титулов.

Месси удивляет меня каждый день. Я никогда не видел ничего подобного. Я знаю Лео с детства. Он был скромным мальчиком, но всегда был бойцом", - приводит слова Стоичкова Radio Marca.

Ранее сообщалось, что 26-летний Неймар является приоритетной трансферной целью "Реала" следующим летом.

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