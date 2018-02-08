Стоичков: "Я не представляю Неймара в "Реале"

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Стоичков: "Я не представляю Неймара в "Реале"
Бывший игрок "Барселоны" Христо Стоичков оценил вероятность перехода нападающего ПСЖ Неймара в "Реал".

"Я не представляю себе Неймара в "Реале". Я желаю ему всего наилучшего. Впрочем сомневаюсь, что он выиграет с "Реалом" столько же трофеев, как с "Барселоной". Что если "Реал" уволит Зидана? Порой в футболе страдают даже великие. Нет сомнений в уровне Зидана, но ему нужно сохранять спокойствие. Никто не отнимет у него завоеванных титулов.

Месси удивляет меня каждый день. Я никогда не видел ничего подобного. Я знаю Лео с детства. Он был скромным мальчиком, но всегда был бойцом", - приводит слова Стоичкова Radio Marca.

Ранее сообщалось, что 26-летний Неймар является приоритетной трансферной целью "Реала" следующим летом.

Не пропустите: "Барселона" намерена побороться с "Реалом" за общую трансферную цель. | http://soccernews.ru

комментарии
Фанат

Ну и что, Роналду- лучший все равно, неудачи Реала- временное явление, тяжела шапка Мономаха, Реал выиграл все возможные трофеи, и Криштиану сыграна немаловажная роль, Зидан - молодец, не нужен никто Реалу, ну, если Анчилотти. А Месси- игрок-талант, ему не нужно столько тренироваться, не дай бог ему травмы, так ,как Рон, он не сможет быстро восстановиться.Он не привык так тренироваться, как Криш.

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