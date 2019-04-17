Стоимость акций "Ювентуса" рухнула после вылета команды из Лиги Чемпионов

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Стоимость акций "Ювентуса" рухнула после вылета команды из Лиги Чемпионов

Вылет из Лиги Чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с "Аяксом" ударил по финансовому положению "Ювентуса".

Как сообщает Football Italia, после вчерашнего поражения стоимость акций туринского клуба снизилась с 1,69 до 1,30 евро, то есть на 23 процента.

Напомним, что в Амстердаме "Ювентус" сыграл с "Аяксом" вничью, а на своём поле проиграл со счётом 1:2.

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