Стоимость акций "Ювентуса" рухнула после вылета команды из Лиги Чемпионов

Вылет из Лиги Чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с "Аяксом" ударил по финансовому положению "Ювентуса".

Как сообщает Football Italia, после вчерашнего поражения стоимость акций туринского клуба снизилась с 1,69 до 1,30 евро, то есть на 23 процента.

Напомним, что в Амстердаме "Ювентус" сыграл с "Аяксом" вничью, а на своём поле проиграл со счётом 1:2.

Не пропустите: Де Йонг: "В Мадриде "Аяксу" было тяжелее, чем в Турине". | http://soccernews.ru