Стоимость игроков "Спартака" превысила 100 миллионов евро
Портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов Российской Премьер-лиги. Наибольший прирост стоимости произошел у московского "Спартака" - 10 миллионов евро благодаря переходу нигерийца Виктора Мозеса.
Стоимость игроков "Спартака" превысила 100 миллионов евро, но по данному показателю "красно-белые" занимают лишь 4-е место в РПЛ. Лидером является "Зенит", игроки которого стоят 180,3 миллиона евро. На втором месте ЦСКА (138,2 млн), в первую тройку также вошел "Краснодар" (115,65).
Стоимость составов всех клубов РПЛ выглядит следующим образом:
1. "Зенит" - 180,3 миллиона евро
2. ЦСКА - 138,2.
3. "Краснодар" - 115,65.
4. "Спартак" - 106,45.
5. "Локомотив" - 84,25.
6. "Динамо" - 51,83.
7. "Рубин" - 47,3.
8. "Ростов" - 38,05.
9. "Арсенал" - 33,2.
10. "Сочи" - 30,1.
11. "Ахмат" - 28,4.
12. "Урал" - 23,35.
13-14. "Уфа" - 18,45.
13-14. "Ротор" - 18,45.
15. "Химки" - 16,03.
16. "Тамбов" - 11,5.
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