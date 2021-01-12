Стоимость составов "Ливерпуля" и "Ман Сити" выше, чем у всех клубов РПЛ вместе взятых

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Стоимость составов "Ливерпуля" и "Ман Сити" выше, чем у всех клубов РПЛ вместе взятыхИзвестный аналитический портал Transfermarkt обновил данные по стоимости игроков в некоторых лигах Европы и мира.

Рейтинг самых дорогих команд возглавили клубы АПЛ "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Состав "мерсисайдцев" оценивается в 1,1 миллиарда евро. Все игроки "Сити" стоят 1,06 миллиарда евро.

Примечательно, что общая стоимость всех футболистов 16 команд РПЛ составляет 954,9 миллиона евро.

В России самым дорогим составом может похвастаться "Зенит" - 170,80 млн евро. На второй строчке ЦСКА, стоимость игроков 139,43 млн. Замыкает тройку московский "Спартак", имеющий состав, оцененный порталом в 116,45 млн евро.

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Аудиторская компания KPMG назвала самых дорогих игроков чемпионов топ-шести лиг Европы

Аудиторская компания KPMG назвала самых дорогих игроков чемпионов топ-шести лиг Европы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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