Стоимость составов "Ливерпуля" и "Ман Сити" выше, чем у всех клубов РПЛ вместе взятых

Известный аналитический портал Transfermarkt обновил данные по стоимости игроков в некоторых лигах Европы и мира.

Рейтинг самых дорогих команд возглавили клубы АПЛ "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Состав "мерсисайдцев" оценивается в 1,1 миллиарда евро. Все игроки "Сити" стоят 1,06 миллиарда евро.