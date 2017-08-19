"Сток Сити" – "Арсенал" - 1:0 (обзор)

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"Сток Сити" – "Арсенал" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча второго тура английской Премьер-лиги между "Сток Сити" и "Арсеналом".

Не пропустите: Удачный дебют Хесе: гол испанца приносит "Сток Сити" победу над "Арсеналом". | http://soccernews.ru

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5 Саутгемптон 2 4
6 Хаддерсфилд Таун 1 3
7 Манчестер Сити 1 3
8 Тоттенхэм 1 3
9 Лестер Сити 2 3
10 Эвертон 1 3
11 Арсенал Лондон 2 3
12 Бернли 2 3
13 Сток Сити 2 3
14 Суонси Сити 2 1
15 Челси 1 0
16 Ньюкасл Юнайтед 1 0
17 Борнмут 2 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 2 0
19 Кристал Пэлас 2 0
20 Вест Хэм Юнайтед 2 0
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