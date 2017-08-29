"Сток Сити" близок к подписанию защитника "Тоттенхэма"

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Кевин Виммер продолжит карьеру в "Сток Сити", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 24-летний австриец уже прибыл в стан "гончаров" для прохождения медобследования.

Ожидается, что официально о переходе будет объявлено в ближайшее время. Сумма трансфера составит 16,2 миллионов евро.

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