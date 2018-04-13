"Сток Сити" больше не рассчитывает на Хесе

"Сток Сити" больше не ждет возвращения нападающего Хесе Родригеса, сообщает A Bola.

По сведениям издания, в клубе не рассчитывают на игрока в концовке сезона.

Напомним, что форвард с разрешения клуба отправился к больному сыну в Испанию, но не вернулся в оговоренные сроки.

Стоит отметить, что 25-летний Хесе выступает на "Сток Сити" на правах аренды, а права на него принадлежат ПСЖ.

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