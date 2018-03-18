"Сток Сити" догнал Месси по количеству голов, забитых с начала 2010-го года

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"Сток Сити" догнал Месси по количеству голов, забитых с начала 2010-го годаАнглийский "Сток Сити" догнал форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси по количеству голов, забитых с начала 2010-го года.

Так, вчерашний гол форварда "гончаров" Эрика Максима Шупо-Мотинга в ворота "Эвертона" в матче АПЛ стал для его команды 445-м за указанный период. Именно столько же на клубном уровне за это время забил и аргентинец. При этом аргентинец с 1-го января 2010-го года сыграл больше матчей, нежели английский клуб - 441 против 379.

Напомним, "Сток Сити" уступил "Эвертону" со счетом 1:2. | soccernews.ru

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