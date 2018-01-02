"Сток Сити" хочет арендовать форварда "Интера"

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"Сток Сити" хочет арендовать форварда "Интера"

"Сток Сити" проявляет интерес к французскому нападающему "Интера" Янну Карамо, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, английский клуб может арендовать футболиста в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне 19-летний Карамо провел за "Интер" 4 матча и не забил ни одного гола.

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