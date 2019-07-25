"Сток Сити" хочет избавиться от Бояна Кркича

Теги сток ситибоян кркич

"Сток Сити" хочет избавиться от Бояна Кркича

Нападающий Боян Кркич может уйти из "Сток Сити" уже этим летом, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "гончары" хотят избавиться от испанца и ведут с ним переговоры о расторжении контракта.

Стоит отметить, что действующее соглашение между клубом и игроком истекает следующим летом.

Кркич выступает за "Сток Сити" с 2014 года, сыграл 85 матчей, забил 16 голов и сделал 3 ассиста.

Воспитанник "Барселоны" сдавался в аренду "Майнцу" и "Алавесу". Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.

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