"Сток Сити" хочет избавиться от Бояна Кркича

Нападающий Боян Кркич может уйти из "Сток Сити" уже этим летом, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "гончары" хотят избавиться от испанца и ведут с ним переговоры о расторжении контракта.

Стоит отметить, что действующее соглашение между клубом и игроком истекает следующим летом.

Кркич выступает за "Сток Сити" с 2014 года, сыграл 85 матчей, забил 16 голов и сделал 3 ассиста.

Воспитанник "Барселоны" сдавался в аренду "Майнцу" и "Алавесу". Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.

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