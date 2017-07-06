"Сток Сити" хочет купить хавбека "Манчестер Сити" Делфа

"Сток Сити" сделал предложение по хавбеку "Манчестер Сити" Фабиану Делфу, сообщает Thr Telegraph.

По сведениям издания, "гончары" предложили за футболиста 14 миллионов евро. Сообщается, что "горожане" согласны отпустить игрока.

"Фабиан один из тех футболистов, по которому мы делали запрос, потому что он хороший игрок, но по определенным обстоятельствам все находится в руках других клубов" - сказал тренер "Стока" Марк Хьюз.

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