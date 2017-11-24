"Сток Сити" хочет продлить Крауча

"Сток Сити" хочет продлить контракт с нападающим Питером Краучем, сообщает BBC.

По сведениям издания, руководство и тренерский штаб "гончаров" удовлетворены игрой 36-летнего футболиста и готовы предложить ему новое соглашение.

Напомним, что действующий контракт Крауча со "Сток Сити" истекает летом 2018 года.

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