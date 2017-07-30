"Сток Сити" хочет заменить Арнаутовича звездой УПЛ

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"Сток Сити" хочет заменить Арнаутовича звездой УПЛ

"Сток Сити" продолжает искать замену атакующему полузащитнику Марко Арнаутовичу, который перешёл в "Вест Хэм".

Как сообщает The Mirror, одним из приоритетных вариантов для "гончаров" является покупка вингера киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко.

Стоит отметить, что "Сток Сити" в 2015 и 2016 годах уже пытался подписать 27-летнего украинца, однако оба раза получал отказ.

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