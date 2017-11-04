"Сток Сити" и "Лестер" расписали результативную ничью
В рамках 11-го тура АПЛ "Сток Сити" и "Лестер" забили четыре гола на двоих, но сильнейшего не выявили.
"Сток Сити" – "Лестер" - 2:2
Голы: Иборра, 33 - 0:1, Шакири, 39 - 1:1, Махрез, 60 - 1:2, Крауч, 73 - 2:2.
"Сток Сити": Батленд, Шоукросс, Виммер, Питерс, Зума, Аллен, Флетчер, Шакири, Собхи (Крауч, 69), Шупо-Мотинг, Диуф (Берахино, 86).
"Лестер": Шмейхель, Морган, Фукс, Симпсон, Магуайр, Махрез, Ндиди, Иборра (Кинг, 66), Грэй (Олбрайтон, 80), Окадзаки (Ихеаначо, 58), Варди.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|28
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|10
|19
|5
|Арсенал Лондон
|10
|19
|6
|Ливерпуль
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|10
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|16
|Борнмут
|11
|10
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|18
|Суонси Сити
|11
|8
|19
|Эвертон
|10
|8
|20
|Кристал Пэлас
|10
|4