"Сток Сити" и "Лестер" расписали результативную ничью

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"Сток Сити" и "Лестер" расписали результативную ничью

В рамках 11-го тура АПЛ "Сток Сити" и "Лестер" забили четыре гола на двоих, но сильнейшего не выявили.

"Сток Сити" – "Лестер" - 2:2

Голы: Иборра, 33 - 0:1, Шакири, 39 - 1:1, Махрез, 60 - 1:2, Крауч, 73 - 2:2.

"Сток Сити": Батленд, Шоукросс, Виммер, Питерс, Зума, Аллен, Флетчер, Шакири, Собхи (Крауч, 69), Шупо-Мотинг, Диуф (Берахино, 86).

"Лестер": Шмейхель, Морган, Фукс, Симпсон, Магуайр, Махрез, Ндиди, Иборра (Кинг, 66), Грэй (Олбрайтон, 80), Окадзаки (Ихеаначо, 58), Варди.  

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