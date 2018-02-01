"Сток Сити" и "Уотфорд" разошлись миром

В матче 25-го тура чемпионата Англии "Сток Сити" и "Уотфорд" сыграли вничью. После этого поединка "Сток" поднялся на 16 место, "Уотфорд" занимает 11 позицию.

"Сток Сити" – "Уотфорд" - 0:0

"Сток Сити": Батленд, Зума, Бауэр, Шоукросс, Питерс, Аллен, Флетчер, Шакири, Адам (Крауч, 60), Диуф (Берахино, 85), Шупо-Мотинг.

"Уотфорд": Карнезис, Холебас, Мариаппа, Предль, Кабаселе, Дукуре, Капу, Ришарлисон (Грэй, 68), Клеверли (Перейра, 72), Деулофеу (Каррильо, 88), Дини.

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