"Сток Сити" интересуется бразильским хавбеком Соузой

"Сток Сити" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Фенербахче" Жозефу Соузе, сообщает Turkish Football.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста а зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 10 миллионов евро. Впрочем турки не хотят расставаться с игроком в январе.

В этом сезоне 28-летний Соуза провел за "Фенербахче" 20 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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