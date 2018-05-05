"Сток Сити" - "Кристал Пэлас" - 1:2 (обзор)

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"Сток Сити" - "Кристал Пэлас" - 1:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча АПЛ между "Сток Сити" и "Кристал Пэлас".

Читайте также: "Сток Сити" уступил "Кристал Пэлас" и вылетел из АПЛ. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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