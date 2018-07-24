"Сток Сити" купил экс-игрока "Ливерпуля" за 11 миллионов евро

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"Сток Сити" купил экс-игрока "Ливерпуля" за 11 миллионов евро
Полузащитник "Хаддерсфилда" Том Инс перешел в "Сток Сити", сообщает официальный сайт клуба.

"Гончары" заплатили за футболиста 11 миллионов евро. Хавбек подписал со "Сток Сити" контракт до лета 2022 года.

Напомним, что "Сток" вылетел из Премьер-лиги и в следующем сезоне будет играть в Чемпионшипе.

26-летний Инс выступал за "Хаддерсфилд" с 2017 года, провел за клуб 37 матчей и забил 3 гола. Ранее играл за "Ливерпуль", "Ноттс Каунти", "Блэкпул", "Кристал Пэлас", "Халл Сити", "Ноттингем Форест" и "Дерби Каунти". Сыграл 18 матчей за молодежную сборную Англии и забил 3 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.

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