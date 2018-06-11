"Сток Сити" купил игрока сборной Нигерии

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"Сток Сити" купил игрока сборной Нигерии

Полузащитник "Фейренсе" Огенекаро Этебо стал игроком "Сток Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 7,2 миллиона евро. Хавбек сборной Нигерии заключил с "гончарами" пятилетний контракт.

Отметим, что вторую половину минувшего сезона Этебо провёл на правах аренды в "Лас Пальмасе".

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