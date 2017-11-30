"Сток Сити" - "Ливерпуль" - 0:3, "Эвертон" - "Вест Хэм" - 4:0 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей 14-го тура АПЛ, в которых "Ливерпуль" в гостях обыграл "Сток Сити", а "Эвертон" одержал разгромную домашнюю победу над "Вест Хэмом".

Также читайте отчет о матче "Сток Сити" - "Ливерпуль". | soccernews.ru