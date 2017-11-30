"Сток Сити" - "Ливерпуль" - 0:3, "Эвертон" - "Вест Хэм" - 4:0 (обзоры)

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"Сток Сити" - "Ливерпуль" - 0:3, "Эвертон" - "Вест Хэм" - 4:0 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 14-го тура АПЛ, в которых "Ливерпуль" в гостях обыграл "Сток Сити", а "Эвертон" одержал разгромную домашнюю победу над "Вест Хэмом".

Также читайте отчет о матче "Сток Сити" - "Ливерпуль". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 14 32
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 14 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 14 21
9 Лестер Сити 14 17
10 Брайтон & Хоув Альбион 14 17
11 Саутгемптон 13 16
12 Ньюкасл Юнайтед 14 15
13 Хаддерсфилд Таун 13 15
14 Борнмут 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Вест Бромвич Альбион 14 12
17 Эвертон 13 12
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 14 9
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