"Сток Сити" – "Манчестер Сити" - 0:2 (обзор)

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"Сток Сити" – "Манчестер Сити" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура АПЛ между "Сток Сити" и "Манчестер Сити".

Не пропустите: За счет дубля Давида Силвы "Манчестер Сити" берет верх над "Сток Сити". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Тоттенхэм 30 61
4 Ливерпуль 30 60
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 30 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
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