"Сток Сити" надолго теряет Мартинса Инди

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"Сток Сити" надолго теряет Мартинса Инди

Защитник "Сток Сити" Бруно Мартинс Инди получил травму паха, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, голландскому центрбеку понадобится на восстановление порядка двух месяцев.

В этом сезоне 25-летний Мартинс Инди сыграл за "Сток Сити" 10 матчей, результативными действиями не отличался.

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