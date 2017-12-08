"Сток Сити" надолго теряет Мартинса Инди

Защитник "Сток Сити" Бруно Мартинс Инди получил травму паха, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, голландскому центрбеку понадобится на восстановление порядка двух месяцев.

В этом сезоне 25-летний Мартинс Инди сыграл за "Сток Сити" 10 матчей, результативными действиями не отличался.

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