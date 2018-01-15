"Сток Сити" назначил нового главного тренера

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"Сток Сити" назначил нового главного тренера

"Сток Сити" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Пола Ламберта.

48-летний шотландский специалист заключил с клубом контракт до лета 2020 года. У руля "гончаров" он сменил уволенного ранее Марка Хьюза.

Ламберт приступит к исполнению своих обязанностей во вторник после матча с "Манчестер Юнайтед", который состоится сегодня. | http://soccernews.ru

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