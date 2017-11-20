"Сток Сити" не выигрывал два матча подряд в АПЛ с октября 2015 года

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"Сток Сити" не выигрывал два матча подряд в АПЛ с октября 2015 года

В рамках 12-го тура АПЛ "Сток Сити" в гостях играет с "Брайтоном".

В этом матче "гончары" пытаются прервать неприятную серию. Как сообщает Opta, команда не выигрывала в двух поединках подряд в Премьер-лиге с октября 2015 года.

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