"Сток Сити" объявил о назначении нового тренера

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"Сток Сити" объявил о назначении нового тренера

Новым главным тренером "Сток Сити" стал Гари Роуэтт, сообщает официальный сайт клуба.

"Гончары" заплатили компенсацию в размере двух миллионов евро бывшему клубу наставника "Дерби Каунти".

Напомним, что по итогам завершившегося сезона "Сток Сити" вылетел в Чемпионшип. Поэтому главной задачей Роуэтта будет возвращение клуба в Премьер-лигу.

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