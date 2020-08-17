"Сток Сити" объявил о переходе легенды "Челси"

Теги челсисток ситиджон оби микель

"Сток Сити" объявил о переходе легенды "Челси"

Нигерийский полузащитник Джон Оби Микель стал игроком "Сток Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "гончарам" бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

33-летний Микел большую часть своей карьеры провел в "Челси", за который выступал с 2006 по 2017 годы, провел 372 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 13 результативных передач. Также он играл за "Люн", "Тяньцзинь Тэда", "Мидлсбро" и "Трабзонспор". За сборную Нигерии сыграл 90 матчей и забил шесть голов. Двукратный чемпион Англии, четырехкратный обладатель Кубка Англии, двукратный обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги Чемпионов, победитель Лиги Европы, обладатель Кубка африканских наций.

Не пропустите: Педро прилетел в Рим для подписания контракта с "Ромой". | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" надолго теряет тер Штегена

"Барселона" надолго теряет тер Штегена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов