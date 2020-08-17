"Сток Сити" объявил о переходе легенды "Челси"
Нигерийский полузащитник Джон Оби Микель стал игроком "Сток Сити", сообщает официальный сайт клуба.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "гончарам" бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются.
33-летний Микел большую часть своей карьеры провел в "Челси", за который выступал с 2006 по 2017 годы, провел 372 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 13 результативных передач. Также он играл за "Люн", "Тяньцзинь Тэда", "Мидлсбро" и "Трабзонспор". За сборную Нигерии сыграл 90 матчей и забил шесть голов. Двукратный чемпион Англии, четырехкратный обладатель Кубка Англии, двукратный обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги Чемпионов, победитель Лиги Европы, обладатель Кубка африканских наций.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18