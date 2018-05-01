"Сток Сити" определился с будущим Хесе

"Сток Сити" разорвал арендный контракт испанского нападающего ПСЖ Хесе Родригеса, сообщает официальный сайт клуба.

Английский клуб срок разрешил футболисту досрочно покинуть команду по личным причинам.

По некоторым данным, у сына форварда возникли проблемы со здоровьем.

В этом сезоне 25-летний Хесе провел за "Сток Сити" 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2021 года.

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