"Сток Сити" определился с новым главным тренером

Теги сток ситиэспаньолкике санчес флорес

"Сток Сити" определился с новым главным тренером

"Сток Сити" определился с новым главным тренером, который станет преемником уволенного ранее Марка Хьюза.

Как сообщает The Independent, "гончары" остановили выбор на наставнике "Эспаньола" Кике Санчесе Флоресе, за которого каталонскому клубу будет выплачена компенсация в размере 4 миллионов евро.

В ближайшие дни 52-летний специалист прилетит в Англию и подпишет контракт со "Сток Сити".

Стоит отметить, что Флорес уже имеет опыт работы в АПЛ - в сезоне 2015/16 он возглавлял "Уотфорд".

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