"Сток Сити" определился с новым главным тренером, который станет преемником уволенного ранее Марка Хьюза.

Как сообщает The Independent, "гончары" остановили выбор на наставнике "Эспаньола" Кике Санчесе Флоресе, за которого каталонскому клубу будет выплачена компенсация в размере 4 миллионов евро.

В ближайшие дни 52-летний специалист прилетит в Англию и подпишет контракт со "Сток Сити".

Стоит отметить, что Флорес уже имеет опыт работы в АПЛ - в сезоне 2015/16 он возглавлял "Уотфорд".

Не пропустите: Венгер не собирается покидать "Арсенал". | http://soccernews.ru