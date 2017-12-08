"Сток Сити" оштрафовал Хесе за уход в раздевалку до окончания матча

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"Сток Сити" оштрафовал Хесе за уход в раздевалку до окончания матча

Главный тренер "Сток Сити" Марк Хьюз заявил, что клуб наказал испанского нападающего Хесе Родригеса, который после своей замены в матче 15-го тура чемпионата Англии против "Суонси" (2:1) ушел в раздевалку не дожидаясь окончания поединка.

"Хесе ошибся и был оштрафован. Уверен, что он понимает неверность своего решения. Мы дали ему понять, как вести себя в будущем. Понимаю, что он расстроен, так как хочет больше играть", - приводит слова Хьюза BBC.

В нынешнем сезоне 24-летний Хесе провел 9 матчей в чемпионате Англии, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.

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