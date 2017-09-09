"Сток Сити" остановил победное шествие "Манчестер Юнайтед"

В 4 туре чемпионата Англии по футболу "Сток Сити" принимал на своей домашней арене "Манчестер Юнайтед". "Гончары" располагались на 12-й строчке турнирной таблицы, в то время как "красные дьяволы" шли вторыми – после победы над "Ливерпулем" на первую строчку переместился "Манчестер Сити". Гости были фаворитами встречи, несмотря на то, что они не могут добыть победу на "Стоком" в выездных матчах с 2013 года.

"Юнайтед" с первых минут забрал себе мяч, чему "Сток" особо и не препятствовал. И несколько контратак "гончаров" были достаточно перспективными, однако ничем интересным они не закончились. Ближе к середине тайма "красные" все больше стали прижимать "Сток Сити" к их воротам, однако давление манкунианцев к опасным моментам не приводило.

Вскоре команды стали пренебрегать осторожностью и тут же игра пошла на встречных курсах. Сначала Рэшфорд после паса из глубины ворвался в штрафную "гончаров" и нанес опасный удар по воротам Батленда, однако голкипер свою команды выручил, отбив мяч ногами. В ответной атаке Шакири получил пас на правом углу штрафной и, подработав его, пробил в правый от себя нижний угол, удар был непростым, но Де Хеа справился. Тут же ответил "Юнайтед": Рэшфорд справа ворвался в штрафную и нанес удар в дальний угол – Батленд отбил, а на добивание Лукаку не успел к мячу.

Концовку тайма футболисты доигрывали в более спокойном темпе, тем неожиданнее было то, что "Сток Сити" открыл счет. За две минуты до конца тайма Флетчер отличным забросом перевел мяч на правый фланг на Диуфа, тот спокойно принял мяч и прострелил в центр на Шупо-Мотинга, который расстрелял Де Хеа с близкой дистанции – 1:0. Но на первой добавленной манчестерцы умудрились сравнять счет: после подачи с угла поля Погба наносил удар по воротам соперников, мяч попал в Рэшфорда и залетел в ворота – 1:1.

Второй тайм начался с атак гостей, но какое-то время они не несли особой опасности. За полчаса до конца матча после потери мяча футболистами "Стока", Мхитарян проникающим пасов вывел Лукаку один на один с голкипером, форвард "Юнайтед" со второй попытки все же пробил Батленда – 1:2.

Через пять минут Сток "ответил" опасной атакой, в результате которой Хесе после прострела Питерса с близкого расстояния направлял мяч в створ ворот "Манчестера", но Де Хеа феноменальным образом сумел потащить этот удар, переведя его на угловой. А вот после подачи этого углового счет стал равным: Шакири выполнил подачу на дальнюю штангу, где Шупо-Мотинг выиграл борьбу у Джонса и вколотил мяч в ворота – 2:2.

За десять минут до конца матча Марсьяль выполнил отличную подачу с правого фланга на Лукаку, который с близкого расстояния не попал по воротам соперников. В концовке матча "Юнайтед" получил право на перспективный штрафной вблизи ворот "Стока", однако все тот же Лукаку момент запорол, направив мяч в стенку. В добавленное время после подачи углового и серии рикошетов Батленд продемонстрировал чудеса реакции и спас своего футболиста от автогола. Справедливая ничья и первые потеря очков "Манчестер Юнайтед".

"Сток Сити" – "Манчестер Юнайтед" – 2:2

Голы: Шупо-Мотинг, 43 – 1:0, Рэшфорд, 46 – 1:1, Лукаку, 57 – 1:2, Шупо-Мотинг, 63 – 2:2.

"Сток Сити": Батленд, Виммер, Кэмерон (Мартинс Инди, 46), Питерс, Зума, Аллен, Флетчер, Диуф, Шакири, Хесе (Берахино, 75), Шупо-Мотинг.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Байи, Дармиан, Валенсия, Джонс, Эррера (Марсьяль, 72), Матич, Погба, Мхитарян (Лингард, 84), Рэшфорд (Мата, 72), Лукаку.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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