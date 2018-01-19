"Сток Сити" отказал "Челси" в трансфере Крауча

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"Сток Сити" отказал "Челси" в трансфере Крауча

"Челси" не сумел договориться о трансфере нападающего "Сток Сити" Питер Крауча, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "гончары" отказались продавать футболиста в зимнее трансферное окно.

Напомним, что лондонцы пытаются приобрести недорогого возрастного форварда для замены основному нападающему Альваро Морате.

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