"Сток Сити" отстранил Афеллая от тренировок

Голландский полузащитник "Сток Сити" Ибрахим Афеллай отстранен от тренировок с командой, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, причина этого в том, что наставнику "гончаров" Полу Ламберту не понравилось поведение футболиста на командных занятиях.

В этом сезоне 31-летний Афеллай провел за "Сток Сити" 6 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

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