"Сток Сити" отстранил Афеллая от тренировок

Теги сток ситиибрагим афеллай

"Сток Сити" отстранил Афеллая от тренировок

Голландский полузащитник "Сток Сити" Ибрахим Афеллай отстранен от тренировок с командой, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, причина этого в том, что наставнику "гончаров" Полу Ламберту не понравилось поведение футболиста на командных занятиях.

В этом сезоне 31-летний Афеллай провел за "Сток Сити" 6 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

Не пропустите: Санчеш досрочно вернулся в "Баварию" из аренды в "Суонси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов