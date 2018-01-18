"Сток Сити" подписал защитника "Аугсбурга"

"Сток Сити" в своём официальном твиттере объявил о переходе защитника "Аугсбурга" Костаса Стафилидиса.

"Гончары" взяли 24-летнего грека в аренду до лета 2018 года. Другие детали сделки пока неизвестны.

Отметим, что в этом сезоне Стафилидис сыграл за "Аугсбург" всего 2 матча.

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