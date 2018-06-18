"Сток Сити" продлил контракт с Джо Алленом

Теги джо алленсток сити

"Сток Сити" продлил контракт с Джо Алленом

"Сток Сити" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Джо Алленом.

Стороны заключили соглашение до 2022 года. 28-летний валлиец решил остаться в клубе, несмотря на вылет "гончаров" в Чемпионшип.

"Игроки должны нести ответственность за то, что произошло в прошлом сезоне. Надеюсь, другие ребята меня поддержат, и тоже останутся с нами" - сказал Аллен.

Не пропустите: Экс-форвард "Арсенала" перешел в "Сток Сити". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов