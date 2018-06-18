"Сток Сити" продлил контракт с Джо Алленом

"Сток Сити" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Джо Алленом.

Стороны заключили соглашение до 2022 года. 28-летний валлиец решил остаться в клубе, несмотря на вылет "гончаров" в Чемпионшип.

"Игроки должны нести ответственность за то, что произошло в прошлом сезоне. Надеюсь, другие ребята меня поддержат, и тоже останутся с нами" - сказал Аллен.

Не пропустите: Экс-форвард "Арсенала" перешел в "Сток Сити". | http://soccernews.ru