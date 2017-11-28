"Сток Сити" продлил контракт с Краучем

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"Сток Сити" продлил контракт с Краучем

"Сток Сити" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Питером Краучем.

36-летний футболист заключил с "гончарами" соглашение до лета 2019 года. Предыдущий договор истекал в 2018 году.

Крауч выступает за "Сток Сити" с 2011 года, сыграл 212 матчей и забил 57 голов.

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